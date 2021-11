Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck - Aldingen: Versuchter Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag 06:20 Uhr und 20.10 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter eine Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus im Schloßhof in Aldingen aufzubrechen. Die Tür auch massiver Gewalteinwirkung stand, sie wurde durch das Hebeln jedoch stark deformiert. Ein Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146 28082-0, bittet Zeugen sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell