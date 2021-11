Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unbekannter versucht E-Bike zu stehlen - Polizei bittet um Hinweise

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 13:00 Uhr begab sich ein noch unbekannter Täter in die Tiefgarage eines Firmenkomplexes in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen, ging zum Abstellplatz der Fahrräder und versuchte ein dort abgestelltes und mit Metallschloss gesichertes E-Bike wegzuschieben. Als er von einem Passanten angesprochen wurde, ließ er das E-Bike zurück und ergriff die Flucht. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156 9449-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell