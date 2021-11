Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Handel mit gefälschten Impfausweisen aufgedeckt - Polizei nimmt Marlerin fest

Recklinghausen (ots)

Am gestrigen Abend (11.11.), um 19 Uhr, nahm die Polizei eine 29-jährige Marlerin fest. Die Frau steht im Verdacht mit gefälschten Impfpässen gewerbsmäßig gehandelt zu haben. Ein Zeuge meldete verdächtige Aktivitäten auf einer Internet-Verkaufsplattform und informierte umgehend die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen stießen die Beamten auf die Tatverdächtige. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am gestrigen Tag fand die Polizei mehrere gefälschte Impfausweise auf und stellte diese sicher. Die 29-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an.

