POL-REK: 211111-2: Polizisten stellten mehr als zwei Kilogramm Heroin sicher

Beschuldigte soll heute noch dem Haftrichter vorgeführt werden

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Rhein-Erft-Kreis und der Polizei Köln:

Beamte der Autobahnpolizei Köln haben am Mittwochnachmittag (10. November) während eines Sondereinsatzes zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität bei einer französischen Staatsangehörigen (57) mehr als zwei Kilogramm Heroin sichergestellt. Zudem fanden die Polizisten Substanzen, die häufig zum Strecken von Rauschgift verwendet werden und mehrere hundert Euro in kleinen Scheinen. Die Polizisten nahmen die 57-Jährige vorläufig fest. Sie soll heute noch dem Haftrichter vorgeführt werden. Das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 18 Uhr bemerkten Autobahnpolizisten den in Frankreich zugelassenen Renault Clio auf der Bundesautobahn 61 in Höhe des Autobahndreiecks Jackerath. Die Beamten gaben deutliche Anhaltezeichen, die die Autofahrerin zunächst ignorierte. Erst an der Anschlussstelle Bedburg verließ sie auf Weisung der Polizisten die Autobahn. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Einsatzkräfte die Drogen in zwei Handtaschen der 57-Jährigen. Zudem hatte die Beschuldigte einen kleinen Baseballschläger bei sich. Bei der Fahrzeugdurchsuchung war unter anderem auch ein Drogenspürhund des Zolls im Einsatz.

Da der Reinheitsgehalt der sichergestellten Drogen noch nicht abschließend analysiert ist, können die Ermittler den möglichen Marktwert des aus dem Verkehr gezogenen Rauschgifts derzeit nicht einschätzen. (he)

