Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211110-5: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Nachtrag

Erftstadt (ots)

Senior erliegt im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 3 vom 10. November

Der Senior (74), der am Dienstagmorgen (9. November) bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt-Gymnich schwer verletzt worden war, ist heute in einer Klinik verstorben.

Die Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Erft-Kreis. (he)

