POL-REK: 211111-1: Zwei Personen nach Auffahrunfall verletzt - Krankenhaus

Hürth (ots)

Bei dem Verkehrsunfall zog sich eine Frau schwere und eine weitere Person leichte Verletzungen zu.

Am Mittwochnachmittag (10. November) hat sich auf der Bundesstraße (B) 265 zwischen den Städten Hürth und Brühl gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit vier Beteiligten ereignet. Dabei wurde eine Peugeotfahrerin (24) schwer verletzt. Eine weitere Autofahrerin (47) zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in eine Uniklinik und die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen transportierte die Autos der beiden verletzten Frauen ab, da die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren.

Laut derzeitigem Sachstand waren die Unfallbeteiligten auf der B265 in Fahrtrichtung Erftstadt unterwegs, als die 24-Jährige mit ihrem Auto auf den Golf der 47-Jährigen auffuhr. Durch die Energie des Aufpralls wurden zwei weitere, verkehrsbedingt wartende Autos bei dem Verkehrsunfall beschädigt.

Polizisten sperrten die Luxemburger Straße die Zeit der Unfallaufnahme zwischen circa 17.30 Uhr und 19 Uhr. Zudem fertigten sie eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

