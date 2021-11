Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 18:45 Uhr fuhr ein derzeit unbekannter LKW-Fahrer auf der Zuffenhauser Straße in Richtung des Ortsausgangs von Korntal. Dieser kam während seiner Fahrt vermutlich zu weit nach links, sodass ein 68-jähriger Audi-Lenker kurz nach der Einmündung zur Goerdelerstraße ausweichen musste und einen geparkten Ford streifte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise zu dem unbekannten LKW haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, in Verbindung zu setzen.

