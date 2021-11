Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: Bewohner treibt Einbrecher in die Flucht

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich zwei derzeit unbekannte Täter versuchten am Donnerstag gegen 17:30 Uhr in eine Wohnung in der Hirschstraße in Hirschlanden einzubrechen, wurden allerdings von dem dortigen Bewohner in die Flucht geschlagen. Der Bewohner schreckte die Täter mitten in der Tatausführung auf, sodass diese über den Zaun des Grundstücks sprangen und über den Wachholderweg flüchteten. Hierbei wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der die Täter als zwei männliche, 175 cm bis 180 cm große, schlanke und sportliche Personen beschrieb. Durch das Einschreiten des Bewohners kam es zu keinem Sachschaden. Zeugen, die weitere Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell