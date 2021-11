Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Feuerwehreinsatz in der Seestraße

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 13:00 Uhr löste ein 55-jähriger Mann vermutlich versehentlich einen Brandalarm in einem Gebäudekomplex in der Seestraße in Leonberg aus. Er rauchte aus dem Fenster eines Aufenthaltsraumes im Erdgeschoss heraus, wobei die Zigarette einen Papierstapel unter dem dort befindlichen Schreibtisch in Brand gesetzt haben könnte. Der Schreibtisch wurde leicht beschädigt. Es kam jedoch zu keinem nennenswerten Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg war mit 14 Fahrzeugen und 48 Wehrkräften im Einsatz und konnte den Brand bereits gegen 13:10 Uhr löschen. Gegen 14:00 Uhr war der Einsatz beendet.

