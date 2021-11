Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim-Perouse: Geldautomat gesprengt

Ludwigsburg (ots)

Drei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag gegen 02:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters am Perosa-Argentina-Platz in Rutesheim-Perouse einen frei stehenden Geldautomaten gesprengt. Dabei verwendeten sie mutmaßlich einen festen Sprengstoff, durch dessen Detonation der Automat vollständig zerstört wurde. Ein Anwohner, der durch den Explosionsknall geweckt wurde, erkannte zwei Männer, die an dem Automaten hantierten, anschließend in das Auto eines Komplizen stiegen und über den angrenzenden Kreisverkehr in Richtung der A 81 flüchteten. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen größeren, dunklen Kombi-Pkw handeln. Wieviel Geld den Tätern in die Hände fiel, steht derzeit noch nicht fest.

Personen, denen vor oder nach der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 0800 1100225, in Verbindung zu setzen.

