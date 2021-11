Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Sommerräder aus Tiefgarage gestohlen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer Tiefgarage in der Liesel-Bach-Straße in Böblingen vier Sommerrräder im Gesamtwert von etwa 2.800 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell