Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch gegen 19:45 in der Danziger Straße in Ludwigsburg. Ein 55-Jähriger, der mit seinem Lkw auf Parkplatzsuche war, stand zunächst am Fahrbahnrand der Danziger Straße und wartete auf Höhe einer Bushaltestelle. Ein noch Unbekannter in einem VW Touran parkte zu diesem Zeitpunkt rückwärts vom Parkplatz einer Gaststätte auf die Danziger Straße aus und kollidierte in Folge dessen mit dem Lkw. Anschließend fuhr der Fahrzeuglenker mit seinem grauen VW in Richtung der Aldinger Straße davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, bittet Zeugen um Hinweise zu dieser Unfallflucht.

