POL-PDKL: Reh auf der Fahrbahn führt zu folgeschwerem Unfall

Hauptstuhl (ots)

Ein 23-jähriger Mann befuhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die A6 in Richtung Saarbrücken. Kurz hinter dem Autobahnkreuz Landstuhl wollte er mit seinem Mercedes Sprinter einem auf der Fahrbahn stehenden Reh ausweichen. Hierbei geriet der Transporter ins Schlingern und stieß in die rechte Leitplanke. Das Fahrzeug kippte hierdurch um und und kam quer auf den beiden Fahrstreifen zum Liegen. Diese mussten deshalb mit Unterstützung der der Feuerwehr Ramstein gesperrt werden. Der Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Zusammenstoß mit dem Reh fand nicht statt. Die Fahrbahn war ca. zwei Stunden wegen der Bergung und der Reinigung gesperrt.

