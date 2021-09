Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Exhibitionist festgestellt

Breitenbach (ots)

Am Montag, 20.09.2021 wurde in den frühen Morgenstunden eine männliche Person mittleren Alters in der Frohnhofer Straße vor einem Wohnanwesen sitzend festgestellt, welche ein Handtuch um ihre ansonsten unbekleidete Hüfte gelegt hatte. Beim Vorbeifahren einer weiblichen Person mit deren Fahrzeug entblößte sich der Mann und masturbierte. Von der Polizei konnte die Person vorläufig festgenommen werden.

Zeugen dieses oder eines ähnlichen Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg in Verbindung zu setzen. |pwsk

