POL-PDKL: Gleich mehrere Graffiti festgestellt

Odenbach (ots)

Am Sonntagmorgen wurden gleich mehrere Farbschmierereien in der Ortsgemeinde Odenbach gemeldet. An vier unterschiedlichen Örtlichkeiten wurden in der Nacht zum Sonntag verschiedene Schriftzüge in blauer und silberner Farbe angebracht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 entgegen. |pilek

