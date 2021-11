Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Rauchentwicklung in Küche löst Feuerwehreinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 10:25 Uhr rückten die Freiwilligen Feuerwehren Löchgau und Besigheim mit insgesamt drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften aus, nachdem in einem Mehrparteienhaus in der Gartenstraße ein möglicher Küchenbrand gemeldet worden war. Ein Nachbar hatte Rauchgeruch sowie einen akustischen Rauchmelder in der Wohnung unter sich wahrgenommen. Die Einsatzkräfte konnten die betroffene Wohnung sofort lokalisieren, betreten und einen Kochtopf vom Herd ziehen, noch bevor es brannte. Ein Bewohner hatte vermutlich sein Essen auf dem Herd vergessen und anschließend seine Wohnung verlassen.

