POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an Beachvolleyballanlage in Berne +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Samstag, 17. Juli 2021, auf Sonntag, 18. Juli 2021, beschädigten bislang unbekannte Täter einen Zaun und ein Tor im Schwarzen Weg in Berne im Bereich der dortigen Beachvolleyballanlage. Weiter wurde eine Rasenfläche im vorgelagerten Bereich der Beachvolleyballanlage beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beträgt circa 800 Euro. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401 / 9350 in Verbindung zu setzten.

