Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 20. Juli 2021, ereignete sich gegen 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung der Ellwürder Straße und der B 212. Ein 14-jähriger Radfahrer befuhr den Radweg entlang der Ellwürder Straße in Richtung Nordenham. An der Ampelkreuzung wollte er die Abbiegespur vom Radweg auf eine Verkehrsinsel überqueren und missachtete die für ihn Rotlicht zeigende Ampel. Zeitgleich bog ein 34-jährige Fahrer eines PKW Mercedes von der Bundesstraße auf die Ellwürder Straße ab. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem der Radfahrer leichte Verletzungen erlitt. Die Höhe der entstandenen Sachschäden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

