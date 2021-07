Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung durch Graffiti in Berne ++ Zeugen gesucht

In der Zeit von Sonntag, 18. Juli 2021, 08:30 Uhr, bis Montag, 19. Juli 2021, 07:00 Uhr, wurde in der Straße "Am Breithof" in Berne eine Hauswand durch Graffiti beschädigt. In der "Lange Straße" in Berne wurden weitere Farbschmierereien an einer Hauswand festgestellt. Die Täter brachten rote Schriftzüge an den Gebäudefassaden an. Die Höhe der Sachschäden ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

