Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verirrter Junge wohlbehalten nach Hause gebracht

Einbeck (ots)

Einbeck - Maurice-Ravel-Straße; 22.08.2020; 19:35 Uhr

Einbeck (Pag) -

Am Samstag, den 22.08.2020, gegen 19:35 Uhr, hat ein 10-jähriger Junge sein zu Hause nicht gefunden und an einer ihm unbekannten Tür geklingelt und nach Hilfe gefragt. Der Junge konnte kurze Zeit später durch die Polizei an seine Mutter übergeben werden. Sie war bereits auf der Suche nach ihm.

