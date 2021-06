Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitag, 11.06.2021, zwischen 06:00 und 17:00 Uhr den ordnungsgemäß in Längsaufstellung am Fahrbahnrand der Arnulfstraße in 67061 Ludwigshafen am Rhein geparkten PKW eines Anwohners im Frontbereich und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am beschädigten schwarzen Mercedes-Benz der CLA Baureihe entstand ein Kollisionsschaden in wirtschaftlicher Höhe von ca. 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

