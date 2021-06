Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Aufgrund bislang nicht geklärter Ursache kam es am Samstag, den 12.06.2021, um 02:56 Uhr, zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße in Ludwigshafen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand die Wohnung bereits im Vollbrand. Insgesamt mussten mehr als 100 Personen evakuiert werden. Durch den Rettungsdienst wurden fünf Personen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser verbracht. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf ca. 500.000 EUR belaufen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell