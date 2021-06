Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen (ots)

Am 10.06.2021 kam es zwischen 06:35 Uhr und 12:45 Uhr in der Erzbergerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Verkehrsunfallverursacher streifte beim Vorbeifahren mit seiner rechten Fahrzeugseite den ordnungsgemäß abgestellten Opel einer Speyerin in Höhe der dortigen Realschule Plus. Es entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugseite der Geschädigten.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell