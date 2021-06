Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Oggersheim/Melm Vermisste ältere demente Dame gesucht

Ludwigshafen (ots)

Der Polizeiwache Oggersheim wurde heute am Freitag, dem 11.06.2021 gg. 17.30h seitens eines Pflegeheimes in der Melm mitgeteilt dass eine 76jährige demente Frau vermisst wird. Eine Absuche in dem Heim selbst verlief ohne Ergebnis sodass eine größere Suchaktion gestartet wurde. Unterstützung erhielt die Polizei hierbei von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen sowie der freiwilligen Feuerwehr Oppau. Unter Anderem wurde eine Drohne eingesetzt. Leider konnte die Frau bis zum Berichtszeitraum (21.15h) nicht angetroffen/aufgefunden werden. Die Frau ist ca. 1,60m groß, schlank, hat schulterlange graue Haare, trägt eine Brille sowie braune Hausschuhe. Zur weiteren Bekleidung gibt es momentan keine Hinweise. Die Polizei wendet sich nun an die Bevölkerung! Wer die Frau gesehen hat oder Hinweise auf den Aufenthaltsort geben kann möchte sich bitte mit der Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-0 oder der Polizeiwache Oggersheim unter der 0621/963-2403, oder mit der Polizeiinspektion Oppau unter der Nummer 0621/963-2222 in Verbindung setzen.

i.A.

Christian Ronge, PvD, PP Rheinpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell