Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Möglicher Raub im Parkhaus - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18:00 Uhr, soll ein Mann im Parkhaus Bürgerhof überfallen worden sein. Eine Zeugin habe einen ca. 70 Jahre alten Mann in dem Parkhaus am Boden liegend vorgefunden. Der Mann habe ihr gesagt, dass er überfallen worden sei und sei dann weggegangen. Die Zeugin meldete den Sachverhalt bei der Polizei, welche die Ermittlungen aufgenommen haben.

Die Polizei bittet insbesondere den Mann (ca. 70 Jahre alt, graues Haar, weiß-grau kariertes Hemd) oder andere Personen die Hinweise geben können, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

