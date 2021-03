Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Linden-Mitte: Unbekannter Täter entreißt 85-Jähriger die Handtasche - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Dienstag, 16.03.2021, hat ein bislang unbekannter Täter einer 85-jährigen Hannoveranerin an der Niemeyerstraße (Hannover-Linden-Mitte) die Handtasche entrissen. Anschließend rannte er weg. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter.

Die 85-Jährige ging am Dienstagmittag gegen 13:10 Uhr die Niemeyerstraße in Richtung Kirchstraße entlang, als ihr ein Mann die Handtasche, welche sie sich umgehangen hatte, entriss und in Richtung Lindener Marktplatz davonrannte. Die Frau machte durch Hilferufe auf sich aufmerksam. Ein Zeuge bekam dies mit, verfolgte den Mann und bekam diesen an der Jacke zu greifen. Der Verfolgte riss sich jedoch los und rannte weiter.

Die 85-Jährige und der Zeuge beschreiben den Täter als circa 1,75 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und dünn. Der Täter hatte eine graue Mütze, eine lange, beige Strickjacke und darunter eine kürzere, graue Strickjacke an. Außerdem trug er eine Jeanshose. Auffällig waren ebenfalls seine schulterlangen, dunkelblonden und fettigen Haare.

In der pinken Handtasche der 85-Jährigen befand sich ihre Geldbörse mit verschiedenen Dokumenten und Bargeld. Verletzt wurde die Frau durch das Schubsen nicht.

Das Polizeikommissariat Hannover-Limmer ermittelt nun wegen des Handtaschenraubes und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Angaben zum Täter machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-3917 zu melden. /ms, ram, nash

