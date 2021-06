Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Oggersheim/Melm Vermisste ältere demente Dame wieder aufgefunden

Ludwigshafen (ots)

Die in der Meldung von 21:23 Uhr gesuchte ältere demente Dame aus dem Pflegeheim in der Melm konnte durch eine aufmerksame Passantin in Ludwigshafen in der Innenstadt angetroffen und im Anschluss dem Wohnheim wohlbehalten zugeführt werden.

