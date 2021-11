Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 37-Jährige sexuell belästigt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 16:15 Uhr belästigte ein noch unbekannter Täter am Klostersee in Sindelfingen eine 37-Jährige sexuell. Die Frau stand am Unteren See und beobachtete Enten, als sich der Unbekannte von hinten näherte und ihr unvermittelt an das Gesäß fasste. Die 37-Jährige schrie den Täter an und stieß ihn von sich weg. Nachdem die Frau mit ihrem Kinderwagen davonlief, verfolgte der Täter sie noch wenige Meter und flüchtete dann in unbekannte Richtung. Der Unbekannte soll zirka 170 cm groß und 40 bis 45 Jahr alt gewesen sein. Er hatte, der Beschreibung nach, ein rundliches Gesicht und kurzrasierte Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er ein schwarzes Jackett sowie eine hellblaue Jeans, die am linken Knie zerrissen war. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, bittet Zeugen um weitere Hinweise zu dem Unbekannten.

