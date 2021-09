Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Frisörsalon; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in einen Frisörsalon am Rosengartenplatz ein.

Ob und was entwendet worden ist, steht noch nicht fest. Der Sachschaden in Höhe von rund 2.000.- Euro entstand durch die eingeschlagene Glaseingangstür, durch die sich der oder die Täter Zugang verschafften.

Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier MA-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310.

