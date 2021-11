Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unfall mit verletztem Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 06:30 Uhr kam es in der Voräckerstraße in Renningen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der 68-jährige Lenker eines Land Rovers wartete kurz vor der Einmündung zur Keuperstraße hinter geparkten Fahrzeugen, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Als er wieder losfuhr, übersah er vermutlich einen ebenfalls entgegenkommenden 47-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer versuchte noch auszuweichen, wobei er stürzte und leicht verletzt wurde. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 30 Euro geschätzt.

