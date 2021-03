Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Ramersdorf: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen beobachteten zwei Verdächtige - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In den späten Abendstunden des 27.02.2021 (Samstag) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Am Conzberg" in Bonn-Ramersdorf ein: Gegen 22:00 Uhr suchten die Personen das Hausgrundstück auf - durch das gewaltsame Aufhebeln der Haustüre verschafften sie sich Zugang in das Haus. Während die Bewohner im Erdgeschoss fernschauten, durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten im Obergeschoss. Nach den ersten Feststellungen entwendeten sie Schmuck in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang. Die Täter entfernten sich schließlich mit ihrer Beute vom Ort des Geschehens. Gegen 22:00 Uhr hatte eine Anwohnerin zwei dunkel gekleidete Personen mit übergezogener Kapuze im Bereich des Grundstücks beobachtet. Nach dieser Beobachtung sind die beiden Verdächtigen dann in Richtung Lindenstraße davongelaufen. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

