Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Roßwag: Junger Mann muss in psychiatrische Einrichtung gebracht werden

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 16:30 Uhr befand sich ein anscheinend verwirrter Mann auf dem Hof eines Schotterwerks in der Manfred-Behr-Straße in Roßwag. Der gerufene Rettungsdienst konnte keinen Kontakt zu dem 29-Jährigen aufbauen, da sein Zustand apathisch war. Als er über die angrenzende Fahrbahn (Geschwindigkeitsbegrenzung 70 km/h) lief, wurde schließlich die Polizei hinzugezogen. Mit den Beamten des Polizeireviers Vaihingen an der Enz sprach der junge Mann in unverständlichen Worten und wirkte abwesend. Als er wieder unvermittelt die Straße überqueren wollte, brachten ihn die Polizisten zu Boden und legten ihm Handschließen an. Obwohl sich der junge Mann mit aller Kraft sperrte, konnte er letztlich im Rettungswagen fixiert und schließlich in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden.

