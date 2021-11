Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unbekannter schlägt Heckscheibe eines Pkw ein

Ludwigsburg (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Täter schlug zwischen Dienstag 18:00 Uhr und Mittwoch 18:15 Uhr die Heckscheibe eines in der Danziger Straße an der Kreuzung zur Lange Straße in Asperg geparkten VW ein. Der Sachschaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, bittet Zeugen um Hinweise.

