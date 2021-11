Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 17-Jährige in Remseck am Neckar beraubt - drei 15-jährige Tatverdächtige festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Eine 17-jährige Jugendliche wurde am Dienstag gegen 15:30 Uhr in der Poppenweiler Straße in Remseck-Hochdorf Opfer eines Raubdeliktes. Sie war zunächst mit dem Bus von Ludwigsburg nach Remseck-Hochdorf gefahren und soll während der Fahrt von drei ihr unbekannten jungen Frauen fortwährend beleidigt worden sein. Nach dem Ausstieg aus dem Bus habe das Trio die 17-Jährige verfolgt, sie dann festgehalten und ihr das Handy geraubt. Die daraufhin alarmierte Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenbesatzungen ein, die die drei 15-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf ausfindig machten und vorläufig festnahmen. Nachdem die Polizisten in einem Gebüsch am Festnahmeort das Mobiltelefon der 17-Jährigen aufgefunden hatten, stellten sie bei der anschließenden Durchsuchung der Tatverdächtigen auch die Busfahrkarte des Opfers sicher. Zwei der Jugendlichen wurden nach Anschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern überstellt. Die dritte Tatverdächtige ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, steht wegen eines anderen Delikts bereits unter Bewährung und war zudem am Vortag einer Verhandlung bei einem Amtsgericht unentschuldigt ferngeblieben. Sie wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte und die 15-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell