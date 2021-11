Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unbekannter Sprayer beschmiert LKW

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter besprühte zwischen Dienstag 18:00 Uhr und Mittwoch 14:00 Uhr einen in der Jahnstraße in Marbach am Neckar geparkten LKW. Der Unbekannte hinterließ einen Schriftzug auf der Ladebordwand. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die weitere Hinweise haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, zu melden.

