Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Renault-Fahrer kommt von der Straße ab- Zwei Insassen leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Enger (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (29.7.) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Westerenger Straße bei dem zwei Insassen verletzt wurden. Gegen 02.15 Uhr war ein 21-Jähriger aus Enger mit seinem RenaultTwingo in Richtung Wertherstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache auf nasser Fahrbahn nach links von der Straße ab und rutschte in den dortigen Graben. Im Zuge des Verkehrsunfalles verletzten sich der Fahrer im Handbereich und auch sein 14-jähriger Beifahrer am Fuß. Beide Verletzten begeben sich zur Untersuchung selbständig in ärztliche Behandlung. Der Renault wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Er wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell