Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bezirksdienstbeamter bietet mobile Sprechstunde an- Mobile Wache im Bereich der Werregärten

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(sls) Ab nächster Woche (31.KW) bietet der Bezirksdienstbeamte Polizeioberkommissar Mario Meyer erstmals eine mobile Sprechstunde für interessierte Bürgerinnen und Bürger in Herford an. Am Mittwoch (04.08.) werden Sie den Oberkommissar Meyer in der Zeit von 15.00 - 16.00 Uhr außerhalb des Aloha-Beach Club im Bereich der Werregärten antreffen. Zur Zeiten der Pandemie möchte die Polizei Herford den Bürgern aller Altersstufen die Möglichkeit geben, auch außerhalb von geschlossenen Räumen und Örtlichkeiten sich mit Fragen und Anregungen an unsere Bezirksdienstbeamten zu wenden. Zukünftig werden Sie Herrn Meyer in den Sommermonaten immer am ersten und dritten Mittwoch im Monat im Bereich der Werregärten antreffen. Gerne können Sie sich auch schon im Vorfeld an den Bezirksdienstbeamten unter der Telefonnummer 05221-1771 wenden und mit ihm einen Termin an seiner mobilen Wache abstimmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell