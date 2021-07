Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang in Enger - Pkw prallt gegen Baum am Fahrbahnrand

Enger (ots)

(sud) Am 29.07.2021 gegen 14:45 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Sundernstraße in Enger. Ein 60jähriger Fahrzeugführer aus Bielefeld kam mit seinem Pkw aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Baum am Fahrbahnrand. Der Fahrzeugführer erlag seinen Verletzungen in einem Herforder Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Sundernstraße gesperrt. Weitere Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat der Polizei Herford geführt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Direktion Verkehr unter der Telefonnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzten.

