Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall an Unterführung - Beifahrer schleudert gegen Windschutzscheibe

Vlotho (ots)

(jd) Gestern (28.7.) fuhr ein 35-jähriger Mann aus Schieder-Schwalenberg um 15.10 Uhr mit seinem PKW-Anhänger-Gespann auf der Bismarckstraße in Richtung Poststraße. Oberhalb der Bismarckstraße verläuft der Zubringer zur Weserbrücke, sodass nur Fahrzeuge bis zu einer Höhe von 2,3 Meter passieren können. Der Anhänger des Gespanns hat jedoch eine Höhe von 2,9 Meter. Dadurch stieß der Hänger beim Unterqueren der Unterführung gegen die Brückenkonstruktion. Der zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallte 37-jährige Beifahrer stieß beim Aufprall gegen die Windschutzscheibe des Pkw und verletzte sich dabei. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch die Besetzung eines Rettungswagens sowie einen Notarzt wurde der Mann aus Barntrup in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer zwar grundsätzlich im Besitz eines Führerscheins ist, jedoch nicht über die in diesem Fall erforderliche Fahrerlaubnis BE verfügt. Gegen ihn wird daher wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der Sachschaden am Anhänger wird mit mehreren hundert Euro angegeben.

