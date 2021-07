Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter beschädigt zwei geparkte Pkw - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Durch einen lauten Knall wurde ein Anwohner der Straße Am Osterfeuer gestern (27.7.), um 20.45 Uhr auf eine Verkehrsunfallflucht aufmerksam. Bei genauem Nachsehen, bemerkte er zwei demolierte Autos, die am Fahrbahnrand parkten. Sowohl bei dem Opel Omega eines 67-jährigen Herforders als auch bei dessen Firmenfahrzeug, einem VW Touran, waren beiden Seitenspiegel auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Laut Spurenlage ist ein unbekannter Fahrzeugführer in Richtung Viehtriftenweg in die Straße Am Osterfeuer gefahren. Aus ungeklärter Ursache kam der Unbekannte dann zu weit nach rechts ab und touchierte die beiden geparkten Autos. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer, dessen Auto mutmaßlich eine Beschädigung am rechten Außenspiegel hat. Der Schaden an den beiden geparkten Autos beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell