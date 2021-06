Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geklauter Motorroller sichergestellt - Kripo ermittelt

Grevenbroich-Noithausen (ots)

Am Dienstag (29.06.) gegen 1:00 Uhr konnten Polizeibeamte nach Zeugenhinweisen einen entwendeten Motorroller an der Fröbelstraße sicherstellen. Die Überprüfung der Beamten hatte ergeben, dass an dem Kleinkraftrad der Marke Aprilia das Zündschloss fehlt und die Fahrgestellnummer zur Fahndung ausgeschrieben ist. Das an dem Motorroller angebrachte Kennzeichen war ebenfalls als gestohlen gemeldet und gehört zu einem Kleinkraftrad einer anderen Marke. Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen 18 Jahre alten Mann aus Grevenbroich. Er soll den Motorroller zuvor an der Örtlichkeit abgestellt haben. Ob er das Fahrzeug auch gestohlen hat, ermittelt derzeit das Kriminalkommissariats 24 in Grevenbroich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell