POL-LB: Schönaich: Versuchter Einbruch in Restaurant

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, gegen 02:10 Uhr, versuchten noch unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Straße "Im Hasenbühl" in Schönaich einzubrechen. Die Täter schlugen zunächst eine Fensterscheibe ein. Ein Zeuge wurde durch den Lärm geweckt und schaute nach dem Rechten. Zu diesem Zeitpunkt flohen die Täter bereits, ohne in das Restaurant gelangt zu sein. Der hinterlassene Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0, zu melden.

