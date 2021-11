Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Beim Abbiegen gefährdet - Fußgänger schlägt Heckscheibe von PKW ein

Ludwigsburg (ots)

Als ein 37-jähriger Skoda-Lenker am Donnerstag gegen 09:10 Uhr beim Linksabbiegen von der Weilimdorfer Straße in die Warthstraße in Korntal zwei entgegenkommende 21-jährige Fußgänger so gefährdete, dass diese zur Seite springen mussten, schlug einer der beiden Fußgänger so heftig gegen die Heckscheibe des Skoda, dass diese zerbrach. Das Smartphone, welches der Fußgänger in der Hand hielt, fiel in den Innenraum des PKW. Zeugen die den Sachverhalt beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, zu melden.

