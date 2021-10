Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand eines leerstehenden Hauses +++ Zeugen nach Einbruch gesucht

Cuxhaven (ots)

Uthlede. Am Montag, den 25.10.2021 wurden Polizei und Feuerwehr kurz nach 22:00 Uhr zu einem Brand in der Bergstraße in Uthlede gerufen. Ein versteckt gelegenes gemauertes Haus, etwa 600 Meter von der Kreuzung mit der Straße Wersaber Helmer entfernt, brannte nahezu vollständig aus. Die Brandursache ist bislang völlig unklar. Tage zuvor soll es dort bereits zu Sachbeschädigungen gekommen sein. Zeugen, die zu den Sachbeschädigungen oder dem Brand Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf unter Telefon 04706 948-0 zu melden.

---------------

Schiffdorf/Bramel. Ein oder mehrere Unbekannte nutzten am Montag, den 25.10.2021, in der Zeit von 08:20 Uhr bis 13:00 Uhr die Abwesenheit der Hausbewohner aus. Er oder sie verschafften sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Langen Straße und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Ob und was hierbei entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Lange Straße/Batteriestraße gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf unter Telefon 04706 948-0 zu melden.

