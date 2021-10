Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Werkzeuge aus Transporter entwendet +++ Tageswohnungseinbruch in Lamstedt +++ Alkoholisiert am Steuer

Cuxhaven (ots)

Hechthausen. In der Zeit von Sonntag, 24.10.2021, 14:00 Uhr bis Montag, 25.10.2021, 05:40 Uhr wurden aus einem Transporter, der im Tannenweg nahe des Birkenwegs abgestellt war, mehrere Werkzeuge entwendet. Der oder die Täter schlugen eine Scheibe des Transporters ein und verschafften sich hierüber Zutritt zum Fahrzeuginneren. Anschließend entwendeten sie mehrere Werkzeuge. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeikommissariat Hemmoor bittet Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tannenweg oder der nahen Umgebung beobachtet haben, sich unter Telefon 04771 607-0 zu melden.

--------------

Lamstedt. Am Montag, den 25.10.2021, nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner um in ein Einfamilienhaus an der Berliner Straße in Lamstedt zu gelangen. Zwischen 10:20 Uhr und etwa 12:30 Uhr verschafften sich der oder die Täter über die Terrassentür Zutritt zum Haus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Was genau entwendet wurde, ist noch unklar. Die Schadenssumme dürfte aber mehrere tausend Euro betragen. Zeugen, die zu der genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Berliner Straße beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hemmoor unter Telefon 04771 607-1 zu melden.

--------------

Hemmoor. Am Montag, den 25.10.2021 wurde die Polizei gegen 23:00 Uhr zu einem Unfall auf der Elsa-Brandström-Straße nahe des Eichenwegs in Hemmoor gerufen. Dort habe ein Pkw die dortige Verkehrsinsel und ein dortiges Verkehrsschild überfahren. Der Pkw, ein blauer Opel, sei anschließend weitergefahren. Während der Sachverhaltsaufnahme fuhr der besagte Pkw an den Polizeikräften vorbei und konnte gestoppt werden. Am Steuer befand sich ein 31-jähriger, der stark alkoholisiert wirkte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab über 2 Promille. Zur Beweissicherung wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Einen Führerschein konnte der junge Mann nicht vorzeigen, da er keine Fahrerlaubnis besitzt. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell