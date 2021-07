Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Drei Verletzte nach Kollision im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Zu einem weiteren Unfall kam es am Mittwochnachmittag, um 15 Uhr, an der Kreuzung Dordrecht-Ring/ Castroper Straße/ August-Schmidt-Ring. Eine 48-jährige Recklinghäuserin fuhr mit ihrem Auto auf dem Dordrecht-Ring in Richtung August-Schmidt-Ring. Sie kollidierte im Kreuzungsbereich mit einer 31-jährigen Autofahrerin aus Recklinghausen, die, zusammen mit ihrer 4-jährigen Tochter, auf der Castroper Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Alle Unfallbeteiligten verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell