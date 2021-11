Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Geparkter PKW zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter zerkratzten mit einem bislang unbekannten Werkzeug einen in der Feldbergstraße in Böblingen geparkten VW, so dass ein Sachschaden von knapp 2.000 Euro entstand. Zeugen, zwischen Dienstag 17.00 Uhr und Donnerstag 16.30 Uhr diesbezüglich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell