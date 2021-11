Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfall mit drei Beteiligten nach Sekundenschlaf

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil er aufgrund von Müdigkeit in einen Sekundenschlaf fiel, löste ein 30-jähriger Mazda-Lenker am Donnerstag gegen 16:30 Uhr einen Auffahrunfall auf der Bundesstraße 296 von Ammerbuch kommend in Fahrtrichtung Herrenberg aus. Kurz vor Gültstein prallte er gegen einen 19-jährigen VW-Lenker, welcher hinter einem 53-jährigen Peugeot-Lenker an einer roten Ampel wartete. Der VW wurde auf den Peugeot aufgeschoben, wobei ein Gesamtsachschaden von etwa 16.500 Euro entstand. Der Mazda und der VW wurden abgeschleppt. Glücklicherweise blieben alle Insassen unverletzt.

