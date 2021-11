Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Auf einem Discounterparkplatz in der Zuffenhauser Straße in Korntal beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr einen geparkten Seat. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Unfall wurde von zwei Männern beobachtet. Diese teilten dem Fahrer des Seat zwar mit, dass es zum Unfall kam, waren beim Eintreffen der Polizei allerdings nicht mehr vor Ort. Mutmaßlich dürfte eine Mercedes am Unfall beteiligt gewesen sein. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, bittet nun die beiden Männer sowie weitere Zeugen sich zu melden.

