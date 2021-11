Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Brand eines Komposthaufens

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 16:35 Uhr kam es im Grundweg in Kleinsachsenheim zu einem Brand. Ein Anwohner hatte Holzofenasche aus dem Kamin auf den im Garten befindlichen Komposthaufen geschüttet, der kurz darauf in Flammen stand. Die vermutlich noch glühende Asche hatte den Komposthaufen entzündet. Die Freiwillige Feuerwehr Sachsenheim rückte mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften aus und konnte umgehend den Brand löschen. Es entstand kein Sachschaden, ebenso wurde niemand verletzt.

